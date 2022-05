Lucros da Sonae disparam de um milhão de euros para 42 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano

De acordo com um comunicado hoje divulgado, o primeiro trimestre deste ano "começou com boas perspetivas, com a pandemia a entrar numa fase endémica".

"No entanto, desde meados de fevereiro, o conflito na Ucrânia tem vindo a afetar a confiança do consumidor e a trazer alguns desafios adicionais aos negócios. Neste contexto, o volume de negócios consolidado registou um desempenho sólido e positivo, com um aumento de 5% em termos homólogos para 1,7 mil milhões de euros, o melhor primeiro trimestre de vendas da Sonae, com destaque para o desempenho da MC e da Zeitreel", referiu o grupo.