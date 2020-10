Lucros da Telefónica caem 50% para 1.142 ME nos primeiros nove meses do ano

Na informação ao mercado enviada hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, a empresa explica que a queda dos benefícios também é devida à pandemia covid-19 e ao efeito negativo das taxas de câmbio, que afetaram as receitas do período, com uma caída de 10,7%, para 32.167 milhões de euros.

No entanto, a Telefónica destaca a redução significativa da dívida em 525 milhões de euros, no terceiro trimestre, passando a dívida total a ser de 36.676 milhões de euros.

Por outro lado, as receitas no terceiro trimestre foram melhores do que no segundo, alcançando 10.340 milhões de euros, menos 14,8% do que um ano antes.

Segundo a Telefónica, as receitas operacionais antes da depreciação caíram 2,8%, para 2.672 milhões de euros, devido à deterioração dos seus ativos na Argentina, em 785 milhões de euros, embora globalmente o impacto negativo da pandemia de covid-19 tenha sido mitigado "por uma boa e eficaz gestão de custos e investimentos, otimizando as receitas ".

A empresa afirma ter acelerado a digitalização e as transações via internet, tendo no terceiro trimestre as vendas digitais representado 30% do total nos seus quatro mercados mais importantes - Espanha, Reino Unido, Alemanha e Brasil -, mais 36% do que no mesmo período do ano passado.

Nesses quatro mercados já foi detetada uma recuperação, devido à gestão proativa das operações e ao dinamismo da atividade comercial, assegura a Telefónica.