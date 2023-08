Lucros das principais empresas industriais da China caem 15,5% entre janeiro e julho

Embora continue a registar quedas homólogas de dois dígitos, este indicador apresenta tendência de moderação, após ter contraído 16,8%, no primeiro semestre.

Os lucros das empresas industriais chinesas caíram 6,7%, em termos homólogos, em julho, após uma contração de 8,3%, no mês anterior, disse um estatístico do Gabinete Nacional de Estatística chinês.

"Os preços das matérias-primas caíram, a pressão sobre os custos das matérias-primas nas indústrias intermediárias e de refinação e distribuição do petróleo e gás diminuiu. O custo unitário das empresas industriais melhorou, no geral", acrescentou Sun Xiao.

Na elaboração desta estatística, o gabinete apenas teve em conta as empresas industriais com um volume de negócios anual superior a 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros).

Os lucros das empresas estatais caíram 20,3%, nos primeiros sete meses do ano, face ao mesmo período do ano anterior.

Os lucros das empresas estrangeiras registaram um declínio de 12,4%, enquanto as empresas chinesas do setor privado registaram uma queda de 10,7%, de acordo com os dados do Gabinete Nacional de Estatística.

Os lucros caíram em 28 dos 41 principais setores industriais durante o mesmo período, com a indústria de fundição de metais ferrosos e processamento de laminação a relatar a maior queda, de 90,5%.

A recuperação da economia perdeu força no segundo trimestre do ano, face à queda das vendas no setor imobiliário, contração das exportações e enfraquecimento do consumo interno.

A débil procura resultou em deflação, enquanto a queda dos preços no produtor acelerou.