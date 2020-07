Lucros do BCP caíram para menos de metade no primeiro semestre

Os lucros do BCP caíram para menos de metade no primeiro semestre deste ano. O Millennieum BCP teve assim um resultado positivo de 76 milhões de euros, comparado com os quase 170 milhões no mesmo período do ano passado. O banco liderou a concessão das chamadas linhas de crédito covid.