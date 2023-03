Lucros do Crédito Agrícola caem 9% para 144,3ME em 2022

Em comunicado, o grupo Crédito Agrícola justificou a queda nos lucros com o aumento dos gastos gerais e do custo do risco (visível nas imparidades e provisões) e com o facto de em 2021 ter tido resultados extraordinários em operações financeiras que não se repetiram no ano passado (o que faz diminuir os lucros).

No ano passado, do lado da receita, a margem financeira aumentou 17,7% para 368,4 milhões de euros, devido à evolução das taxas Euribor, enquanto as comissões líquidas subiram 18,5% para 146,2 milhões de euros, com aumento das transações de clientes e da carteira de crédito.

Já as imparidades e provisões constituídas foram de 57,4 milhões de euros, quando em 2021 tinha havido mesmo reversão (de 2,2 milhões de euros). A maior parte, 39,4 milhões de euros, foram para imparidades de crédito.

Os custos de estrutura aumentaram 7,6% para 400,9 milhões de euros, sendo que os gastos com pessoal subiram 5,9% justificando o banco com o impacto da atualização salarial e com o apoio extraordinário aos trabalhadores atribuído no final de 2022 (entre 20 e 750 euros). Os gastos gerais administrativos cresceram 12% para 129,7 milhões de euros.

Quanto ao `resultado de operações financeiras`, em 2022 foi negativo em 3,3 milhões de euros, quando em 2021 o banco tinha tido ganhos de 63 milhões de euros.

Em 2022, o grupo reduziu de 75 para 71 o número de Caixas de Crédito Agrícola Mútuo ao concluir quatro operações de fusão de caixas, informou também hoje.

Em maio do ano passado, no Fórum Banca, o presidente do Crédito Agrícola, Licínio Pina, disse que o grupo quer fazer a fusão de 19 caixas (as com menor ativo) em cinco anos, passando a menos de 60 caixas, um processo que deveria ter acontecido mas cuja complexidade e a pandemia fizeram atrasar.

O grupo Crédito Agrícola é composto pelas Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e pela Caixa Central.

Em conjunto, no final de 2022, tinha 617 agências, menos sete face a 2021. Continua a ser maior rede bancária em Portugal, à frente da rede da Caixa Geral de Depósitos.

Os trabalhadores eram 4.110, mais 17 do que em 2021.