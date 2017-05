Partilhar o artigo Lucros do grupo espanhol DIA diminuiram 9,8 % no primeiro trimestre para 25,8 milhões de euros Imprimir o artigo Lucros do grupo espanhol DIA diminuiram 9,8 % no primeiro trimestre para 25,8 milhões de euros Enviar por email o artigo Lucros do grupo espanhol DIA diminuiram 9,8 % no primeiro trimestre para 25,8 milhões de euros Aumentar a fonte do artigo Lucros do grupo espanhol DIA diminuiram 9,8 % no primeiro trimestre para 25,8 milhões de euros Diminuir a fonte do artigo Lucros do grupo espanhol DIA diminuiram 9,8 % no primeiro trimestre para 25,8 milhões de euros Ouvir o artigo Lucros do grupo espanhol DIA diminuiram 9,8 % no primeiro trimestre para 25,8 milhões de euros