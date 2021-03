Lucros do Haitong Bank caíram 78,6% em 2020 para 1,6 ME

Em comunicado, a instituição bancária revelou que este resultado "espelha a enorme resiliência do banco aos impactos provocados pela covid-19, principalmente devido à natureza do negócio institucional e corporativo do banco".

No ano passado, o Haitong obteve um produto bancário total de 82 milhões de euros, "o que demonstra uma forte recuperação face aos 24 milhões de euros gerados no primeiro semestre de 2020", de acordo com a mesma nota.

O Haitong conseguiu ainda um resultado operacional de 24 milhões de euros, "beneficiando do estrito controlo dos custos operacionais que registaram uma descida de 20% para 58 milhões de euros", lê-se na mesma nota.

Além disso, a instituição garantiu que "continuou a registar progressos na melhoria da qualidade dos seus ativos em 2020, traduzidos numa descida do rácio de crédito não produtivo (NPL `ratio`) de 3,6% no final de 2019 para 1,9% em dezembro de 2020", lê-a na mesma nota.

O banco garante que tem apostado "no reforço do `franchise` doméstico de clientes na Europa e América Latina, aliado a um fluxo de negócio recorrente com a China", assegurando que este modelo de negócios o posiciona "como o impulsionador estratégico do grupo Haitong na internacionalização fora da região Ásia-Pacífico".

O Haitong Bank disse ainda que tem "posições de capital e de liquidez sólidas, com um rácio de Fundos Próprios Principais de Nível 1 (CET1) de 22,7% e um rácio de Fundos Próprios Totais de 28,5% no final de 2020", o que permite "alavancar o seu balanço através do apoio aos negócios de clientes em transações de crédito, subscrições, soluções de `hedging` e produtos de renda fixa".

O Banco Espírito Santo Investimento (BESI) foi vendido em 2015 ao grupo chinês Haitong por 379 milhões de euros, dando origem ao Haitong Bank.

O acionista do Haitong Bank, a Haitong Securities, registou lucros de 1.400 milhões de euros em 2020, um aumento de 14,2% face aos 1.200 milhões de euros de 2019.

Num comunicado enviado às redações, no dia 04 de março, a Haitong Securities, que detém o banco, assinalou que registou um "resultado líquido de RMB [renmimbi] 10,9 mil milhões (1,4 mil milhões de euros) em 2020, que compara com RMB 9,5 mil milhões (1,2 mil milhões de euros) em 2019".

"O resultado antes de impostos atingiu os RMB 15,8 mil milhões (2,0 mil milhões de euros), um crescimento de 14,6% face ao ano anterior", pode ler-se no comunicado relativo aos resultados hoje anunciados.

O acionista do Haitong Bank destaca que "as receitas totais foram de RMB 38,2 mil milhões (4,7 mil milhões de euros), o que representa um crescimento homólogo de 9,5%, beneficiando do bom desempenho dos principais mercados bolsistas e das atividades de `trading`, bem como do aumento do volume de transações".