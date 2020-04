Lucros do Lloyds Banking Group caem 60% no 1.º trimestre devido à pandemia

Num comunicado enviado à London Stock Exchange, o banco sublinha que no primeiro trimestre de 2019 obteve um lucro líquido de 1.200 milhões de libras (1.380 milhões de euros), enquanto o lucro antes de impostos foi de 74 milhões de libras (85 milhões de euros) entre janeiro e março de 2020, menos 95% do que no mesmo trimestre do ano anterior.

As receitas líquidas do banco baixaram 11%, para 3.952 milhões de libras (4.544 milhões de euros).

A relação custo-benefício foi de 49,7% no primeiro trimestre e a relação depósito-empréstimo foi de 103%.

Em relação ao nível de solvência, o índice CET1 ficou em 14,2% no primeiro trimestre, contra 13,9% no mesmo período do ano passado, enquanto os depósitos de clientes aumentaram 3%, para 428.000 milhões de libras (492.000 milhões de euros) e os empréstimos aumentaram 1%, para 443.000 milhões de libras (509.000 milhões de euros).

O CEO (Chief Executive Officer) da entidade, António Horta Osório, sublinhou que a atual pandemia da covid-19 representa um "desafio económico e social sem precedentes", com um "impacto significativo" na população e nas empresas no Reino Unido e no mundo.

"As perspetivas económicas são claramente desafiantes, com um resultado de longo prazo que depende da gravidade e extensão da pandemia" e de medidas do Governo para "mitigar" o impacto da mesma, acrescentou o executivo.

Durante este período de "incerteza", o Lloyds continuará a trabalhar "em estreita colaboração" com o Governo e os reguladores para garantir que o banco apoie os seus clientes no Reino Unido.