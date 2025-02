Lucros do Lloyds caem 19% para 5.417 ME em 2024

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, o banco disse que o seu lucro anual antes de impostos foi de 5.971 milhões de libras (7.224 milhões de euros), menos 20% do que em 2023, enquanto o rendimento total caiu 3% para 34.281 milhões de libras (41.480 milhões de euros).

No final de dezembro, os depósitos dos clientes ascendiam a 482.745 milhões de libras (587.751 milhões de euros), mais 2% do que no mesmo período do ano anterior, enquanto o rácio empréstimos/depósitos era de 95%.

O presidente executivo do banco, Charlie Nunn, afirmou que o banco ajudou o Reino Unido a "prosperar no ano passado, proporcionando resultados aos clientes, acionistas e outras partes interessadas".

"O grupo teve um forte desempenho financeiro em 2024. Como esperado, as receitas cresceram no segundo semestre do ano" e `mantivemos a disciplina de custos, enquanto a qualidade dos ativos permaneceu forte`, acrescentou.