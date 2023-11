Lucros dos CTT aumentam 25,5% até setembro para 35,5 milhões de euros

Os rendimentos operacionais do grupo atingiram 715,4 milhões de euros até setembro, uma subida de 7,9% em relação a igual período do ano passado, referiu, "refletindo o crescimento de todas as áreas de negócio exceto do Correio e Outros".

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da empresa foi de 115,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 33,1%.