Lucros dos CTT aumentam seis vezes até setembro para 26,3 ME

Os rendimentos operacionais da empresa, até setembro, cresceram "14,7%, atingindo 612,9 milhões de euros, mais 78,6 milhões de euros do que nos primeiros nove meses de 2020, com o desempenho notável do negócio de Expresso e Encomendas a crescer 54,8 milhões de euros (+41,7%)", seguido do Banco CTT, com mais 12,3 milhões de euros (+20,7%), do Correio e Outros, que registou mais 8,2 milhões de euros (+2,6%), e dos Serviços Financeiros e Retalho, com um crescimento de 3,3 milhões de euros (+10,2%), de acordo com a mesma nota.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da empresa foi de 82,9 milhões de euros, um aumento de 17,5% face aos primeiros nove meses de 2020.