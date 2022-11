Lucros dos CTT crescem 7,6% para 28,3 milhões de euros até setembro

No documento, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que os rendimentos operacionais gerados entre janeiro e setembro deste ano cresceram 8,1%, atingindo 662,8 milhões de euros, "refletindo o crescimento de todas as áreas de negócio".

A empresa destacou que o segmento de "Correio e Outros" foi "positivamente influenciado nos 9M22 [nove meses de 2022] pelo crescimento do negócio base de soluções empresariais (+38,9 milhões de euros), pela consolidação da NewSpring Services (+14,6 milhões de euros), e penalizado pelo decréscimo acentuado dos rendimentos do correio internacional de entrada (-12,6 milhões de euros), impactado pelo fim da isenção de IVA que ocorreu a partir de 01 de julho de 2021 em produtos extracomunitários de menor valor".