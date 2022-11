Lucros extraordinários. Taxa sobre supermercados exclui pequenas empresas

A notícia é avançada hoje pelo Jornal Público.



A tributação será sobre os lucros de 2022 e 2023. Mas as micro e pequenas empresas não vão ser taxadas por lucros extraordinários.



O governo decidiu isentar as empresas onde o retalho alimentar não vale mais do que 25%, por considerar que são mais afectadas pelo aumento do custos de funcionamento e pelo impacto da inflação na procura.