Luís Leite Ramos procura responsabilidades políticas no caso da Caixa

Mário Aleixo - RTP02 Jun, 2019, 07:09 / atualizado em 02 Jun, 2019, 08:12 | Economia

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o deputado admite que, entre todos os objetivos definidos, o mais difícil será perceber se houve ou não responsabilidades políticas. Até que ponto houve ou não interferência? "É um exercício difícil", refere.





Comissão de inquérito no “caso” da Caixa ajuda Ministério Público



Pela primeira vez, os testemunhos produzidos pelas personalidades ouvidas no âmbito da II comissão parlamentar de inquérito à CGD estão a ser úteis para a investigação do Ministério Público.No decorrer da entrevista, o presidente da comissão Luís Leite Ramos revelou que desde há algum tempo que o Ministério Público (MP) tem pedido "com frequência" informação produzida no âmbito da comissão parlamentar de inquérito à CGD.Luís Leite Ramos diz que isto é a primeira vez que acontece. Não concretiza qual a informação prestada mas salienta que esta posição do MP mostra como o trabalho da comissão está a ser útil.Nesta entrevista, Luís Leite Ramos adianta que será possível fazer mais uma ou duas audições para além das previstas até 18 de junho e fixa 19 de julho como a data para a discussão do relatório em plenário. Garante que antes do final da legislatura a comissão vai apresentar o seu relatório.Luís Leite Ramos faz um balanço positivo dos trabalhos, graças ao clima de cooperação entre todos os partidos, que permitiu que até ao momento fossem ouvidas 23 personalidades e existissem mais de 500 mil paginas de documentos na base de dados.No entanto, há um documento em falta e do qual Luís leite Ramos não pretende desistir. O presidente da comissão promete tudo fazer para obter um documento elaborado por uma consultora para o Banco de Portugal sobre o sistema de controle e acompanhamento interno mandado elaborar em 2015 para a exposição ao BES porque um dos depoentes disse que era importante que se ficasse a conhecer para evitar erros futuros.Estas e outras declarações para ouvir na íntegra no programa Conversa Capital. A entrevista passa na íntegra hoje na Antena 1 depois das notícias das 13h00.