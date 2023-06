Lula da Silva critica falta de mudança do sistema financeiro internacional

Os líderes políticos não chegaram a acordo, por exemplo, para concretizar as promessas de transferir cem mil milhões de dólares para os países pobres, através do Fundo Monetário Internacional, e também não houve entendimento para criar um imposto sobre as emissões de gases com efeito de estufa, produzidos pelo transporte marítimo internacional.



Ainda assim, foram acertados pequenos passos: o Banco Mundial aceita que o pagamento de dívidas seja suspenso, em caso de catástrofe.



Perante a evidência de que o sistema financeiro está obsoleto, o presidente do Brasil diz que se o próprio sistema não mudar, o combate às alterações climáticas não passa de uma brincadeira.