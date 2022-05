Lusa "vai ter crescimento" da dotação "de 2% este ano"

Pedro Adão e Silva respondia ao grupo parlamentar do Chega na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

"Por um lado, a Lusa vai ter um crescimento na sua dotação de 2% este ano em relação ao ano anterior", disse o governante, que também foi questionado pelo Chega sobre situações de precariedade na agência de notícias.

E, "daquilo que são as indicações que eu tenho, as situações de precariedade na Lusa estão resolvidas", respondeu o governante, salientando que "há casos de prestação de serviços que, por definição, tendo em conta aquilo que é a função que é desempenhada por alguns jornalistas, têm de manter este tipo vínculo", acrescentou Pedro Adão e Silva, afirmando ser "bastante razoável e fácil de compreender".

De acordo com a proposta de lei do Orçamento do OE2022, está prevista uma verba de 16.518.622 euros para a Lusa este ano.