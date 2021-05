Luxemburgo quer recuperação económica sob "espírito de solidariedade"

"Tenho muito gosto em estar hoje em Portugal, na reunião presencial do Ecofin, sob a presidência portuguesa. É um bom dia para as relações entre Portugal e o Luxemburgo porque celebramos 130 anos das nossas relações diplomáticas e, por isso, tenho muito gosto em estar em Portugal", afirmou Gramegna, que falava aos jornalistas à entrada para a reunião informal dos ministros das Finanças.

O Governante lembrou que a agenda de hoje "tem muitos tópicos", destacando a "digitalização e a sustentabilidade", assim como a "recuperação económica" dos Estados-membros sob "um espírito de solidariedade".

Questionado sobre a proposta dos EUA aos membros da OCDE para a aplicação de uma taxa de 15% sobre as receitas das multinacionais, o ministro do Luxemburgo reiterou ser a favor de uma "taxação mínima".

As reuniões informais de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) e da União Europeia (Ecofin) que Portugal recebe no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia arrancam hoje no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Os encontros, que se prolongam até sábado à hora do almoço e em que o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, é o anfitrião, contam ainda com a presença dos governadores dos bancos centrais europeus.

Os trabalhos arrancam hoje com uma reunião informal do grupo de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), marcada para as 09:00, que contará também com a presença do presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), Klaus Regling.