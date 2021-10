Maçã Bravo de Esmolfe ganha plataforma `online` para valorização do produto

"O objetivo do projeto é unir esforços para que todos consigamos projetar este produto além-fronteiras. Para além da promoção da própria maçã, queremos apoiar na investigação e criação de subprodutos complementares que reduzam a sazonalidade do produto", contou Cristóvão Monteiro.

Para a criação de subprodutos decorrem "ainda auscultações junto de entidades" e também com "a entidade gestora da certificação da maçã Bravo de Esmolfe", mas, para já, está prevista a "criação e estruturação de experiências turísticas" em Penalva do Castelo.

"Hoje, o consumidor está diferente e procura muito os destinos de baixa densidade que proporcionem experiências em comunhão com a natureza e esta região permite isso de forma extraordinária e não podemos esquecer que Penalva do Castelo é o berço oficial da maçã Bravo de Esmolfe", apontou.

Com esta plataforma `online`, que deverá ser lançada "no próximo ano, por esta altura da campanha da maçã ou até num dia como o de hoje, Dia internacional da Maçã", pretende-se também reduzir a cadeia de comercialização e, com isso, o produtor sai mais valorizado".

"Uma das preocupações que nos levou a criar esta plataforma é a valorização do produtor. As grandes distribuidoras acabam por arrecadar grande parte do lucro e o produtor acaba por ser prejudicado em algumas situações e quando o produtor recebe pouco pela matéria prima também tem pouco para investir em novas produções e numa nova escala", defendeu.

Neste sentido, Cristóvão Monteiro destacou a "valorização do produtor, que é a base desta cadeia de valor para que, a longo prazo, se possa posicionar a maçã Bravo de Esmolfe como um produto diferenciador e distintivo".

"isto para que consigamos acrescentar valor ao produtor para estimular este aumento de produção e de escala, embora, por outro lado, esta pouca produção também nos permite posicionar o produto de outra forma, porque quando a oferta é pouca o valor do produto também aumenta na perspetiva de que o produto é bom e há procura neste produto", acrescentou.

Cristóvão Monteiro sublinhou as "características absolutamente diferenciadoras" da maçã Bravo de Esmolfe que "é única no mundo e já estão mais que demonstrados em estudos científicos as propriedades benéficas desta maçã".

"Benefícios na diabetes, no controlo de peso, na saúde cardiovascular, na melhoria das funções respiratórias e até na proteção contra o cancro. E o nosso papel é acima de tudo, mais do que criar uma plataforma `online` de promoção, criar uma plataforma de cooperação entre todos os elementos da cadeia de valor da maçã Bravo de Esmolfe", explicou.

O CEIT é uma entidade privada que nasceu em 2020, com sede em Penalva do Castelo, que trabalha com "várias regiões do país" em "vários serviços e projetos no sentido de valorizar os territórios e os produtos endógenos".