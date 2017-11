Macaense KNJ entra na Global Media com 30% e investimento de 15ME

Lusa06 Nov, 2017, 15:46 | Economia

Em comunicado, a Global Media adianta que "os seus acionistas chegaram a acordo com o empresário de Macau Kevin Ho, nos termos do qual" este investidor "aportará ao capital da empresa `holding` do grupo o montante de 15 milhões de euros, passando o novo investidor a deter 30% do capital social da sociedade".

Segundo a dona do DN, Jornal de Notícias (JN) ou TSF, entre outros, "o capital investido no grupo vai ser utilizado, fundamentalmente, em projetos destinados a reforçar a liderança do grupo no digital e à sua internacionalização, especialmente nas geografias onde se fala português e junto das nossas comunidades no estrangeiro".

O grupo de media anunciou ainda alterações na estrutura acionista da GMG: os empresários angolano António Mosquito e português Luís Montez "transmitiram as suas participações no grupo a José Pedro Soeiro, empresário e gestor com participação em empresas portuguesas, angolanas e do Reino Unido".

Assim, a composição acionista da Global Media passa a ser a seguinte: KNJ 30%, José Pedro Soeiro 30%, Joaquim Oliveira 20%, e o BCP e Novo Banco ambos com 10% cada.

"A estrutura acionista resultante destas operações facilitará os objetivos do grupo, num momento de grandes transformações no setor e de dificuldades no mercado doméstico", prossegue.

"Nenhum acionista deterá o controlo do grupo", garante a GMG, acrescentando que na administração executiva vão continuar Victor Ribeiro [presidente executivo], José Carlos Lourenço e Maria Teresa da Graça e entrará um administrador indicado pelo novo investidor, o jornalista Paulo Rego".

Daniel Proença de Carvalho (`chairman`), Kevin Ho (`vice-chairman`), Philip Manuel Eusébio Yip, Rolando Oliveira, Jorge Carreira e José Pedro Soeiro serão administradores não executivos.

José Pedro Soeiro, 47 anos, é empresário e gestor com base profissional em Londres.

O grupo de media, que é acionista da Lusa, encontrava-se há mais de um ano em negociações com a empresa macaense KNJ Investment Limited para a sua entrada no capital da empresa.