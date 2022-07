Macau aprova de urgência segunda alteração ao orçamento para reforçar medidas de apoio

A alteração - a segunda à Lei do Orçamento de 2022 - prevê a utilização de verbas da reserva extraordinária do território, no valor de 35,1 mil milhões de patacas (4,5 mil milhões de euros), explicou o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, na apresentação do diploma aos deputados.

O responsável começou por justificar a nova injeção da reserva no orçamento com a diminuição das receitas dos casinos em Macau.

"O imposto especial sobre o jogo, sendo fonte principal das receitas financeiras públicas, situou-se num valor substancialmente inferior ao inicialmente orçamentado. Tendo em conta a gravidade repentina da covid-19 e o aumento considerado das despesas com prevenção e combate epidémicos, se as respetivas verbas não forem preenchidas atempadamente, haverá lacunas nas finanças públicas da região administrativa especial de Macau", disse.

Só em junho, as receitas do jogo caíram 25,8% em relação ao mês anterior e 62,1% em termos anuais, registando o pior resultado do ano, segundo dados divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Macau foi atingido no mês passado pelo pior surto enfrentado desde o início da pandemia, que infetou mais de 1.700 pessoas e provocou seis mortes, e que levou as autoridades a impor um confinamento parcial no território.

No plano de assistência do Governo de Ho Iat Seng, está contemplado um auxílio financeiro de 10 mil milhões de patacas (1,2 mil milhões de euros), caraterizado por nove medidas, e que inclui um programa de "apoio pecuniário a trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais".

Uma medida questionada hoje por vários deputados, incluindo Che Sai Wang que, no final da sessão de quase cinco horas, alertou as autoridades de estarem a "recorrer ao erário público, que é dinheiro da população" e de "não explicarem bem a utilização das 10 mil milhões de patacas".

O companheiro de bancada do deputado português José Pereira Coutinho criticou ainda o facto de não "ter havido auscultação pública nem da população nem dos deputados" sobre esta nova lei.

Na sessão parlamentar, que decorreu por videoconferência e com a ocorrência de inúmeros problemas técnicos, foram ainda os vários os deputados que questionaram por que razão trabalhadores de diferentes setores estão excluídos da ajuda financeira.

"Temos lojistas que abriram negócios este ano e, nesse processo, não conseguem beneficiar com estas medidas de apoio", disse a deputada dos Operários, Ella Lei.

Ip Sio Kai, por sua vez, sublinhou a exclusão dos "setores do imobiliário e das seguradoras", que "também foram afetados pela pandemia", e Angela Leong perguntou que assistência vão receber os profissionais ligados às artes.