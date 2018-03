Macau assina acordo sobre participação na iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota"

Lusa04 Mar, 2018, 10:35 | Economia

Em declarações aos jornalistas antes da partida, Chui Sai On afirmou que este acordo, sobre "a participação e apoio de Macau à programação geral e à concretização da iniciativa" chinesa "Uma Faixa, Uma Rota" vai ser assinado com a Comissão de Desenvolvimento e Reforma chinesa.

Chui Sai On vai assistir na segunda-feira à cerimónia de abertura da primeira sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional (APN) em Pequim e durante a estada visitará vários departamentos do Governo central, incluindo a Comissão de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério do Comércio e a Administração de Alimentos e Medicamentos chinesa, de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social (GCS) de Macau.

Na visita ao Ministério do Comércio e à Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o chefe do executivo procura encetar um diálogo sobre o plano concreto dos trabalhos inerentes à participação e apoio de Macau à iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", indicou.

Chui Sai On lembrou também a participação de Macau na primeira Exposição Internacional de Importações da China, em novembro, em Xangai (leste), para a qual foi já constituída uma delegação do território, com representantes de serviços públicos, de associações de chineses ultramarinos e empresários.

No início do mês passado, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) anunciou que vai levar produtos dos países lusófonos à exposição, através de delegações de empresas de produtos alimentares de Macau e de agentes e distribuidores no território de alimentos dos países de língua portuguesa.

A direção dos Serviços de Turismo de Macau vai organizar também a participação de operadores turísticos da Região Administrativa Especial chinesa.

"Macau também quer usar esta exposição para demonstrar ao resto do mundo que, após a transferência de poderes, a região tem obtido resultados frutíferos sob o apoio e empenho do Governo Central, aproveitando as vantagens do princípio `Um País, Dois Sistemas` e do desenvolvimento socioeconómico", pode ler-se numa nota.

Pretende-se ainda "demonstrar que as máximas -- `Centro Mundial de Turismo e Lazer` e `Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa` - funcionam com eficácia, servindo assim a exposição igualmente para o reforço da interação com os mercados da China interior e internacionais", de acordo com a nota.

Anunciada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, em maio passado, durante o fórum "Uma Faixa, Uma Rota" para a cooperação internacional, a exposição internacional de importações da China constitui uma medida de Pequim para apoiar a liberalização do comércio e a globalização económica, abrindo ainda mais o mercado chinês ao mundo.

Em relação ao desenvolvimento da indústria da Medicina Tradicional Chinesa em Macau e do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação Guangdong-Macau, onde Portugal está representado, Chui Sai On afirmou esperar, na próxima fase de crescimento do parque, conseguir obter "medidas benéficas e pioneiras para que a estrutura alcance melhores condições de desenvolvimento".

A delegação oficial da RAEM inclui o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, o director do Gabinete de Comunicação Social, Victor Chan, a coordenadora do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exteriores, Lei Iut Mui, a presidente do Conselho de Administração da Macau Investimento e Desenvolvimento S.A., Lü Hong, o técnico superior assessor principal do Gabinete de Estudo das Políticas, Mi Jian, entre outros responsáveis.