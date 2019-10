Macau atribui mais 914 licenças de circulação na mega ponte do sul da China

Lusa03 Out, 2019, 10:12 | Economia

Na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, inaugurada em outubro do ano passado pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e que pretende aumentar a integração das três cidades do delta do rio das Pérolas, só se pode circular com autorização prévia, atribuída mediante um sistema de quotas pagas.

Macau teve direito, numa primeira fase, a 600 quotas, das quais 594 foram renovadas em agosto, indicou à Lusa fonte da Direção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

Assim, a confirmar-se a atribuição de todas as quotas em concurso, que termina no próximo dia 23, Macau passará a contar com 1.514, disseram os mesmos serviços.

A DSAT acrescentou que, entre as novas quotas, 558 estão reservadas a entidades individuais e 356 a entidades comerciais. Cada quota custa mil patacas (cerca de 110 euros) e é válida por três anos.

Os residentes de Macau que pretendam obter uma quota particular devem trabalhar em Hong Kong ou ser proprietários de uma empresa ou de bens imóveis na região administrativa especial chinesa vizinha, referiu a DSAT.

Já para obter a quota de entidade comercial, "os candidatos devem ser proprietários de sociedade registada em Macau e Hong Kong ou sociedade registada em Macau com ligação a uma sociedade em Hong Kong".

Em agosto, o movimento de automóveis na ponte, considerada a maior travessia marítima do mundo com uma extensão total de 55 quilómetros, foi de 37.546 veíulos, de acordo com a Direção dos Serviços e Estatísticas (DSEC).