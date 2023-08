Macau com 1,9 MME de receita do jogo em julho, valor mais alto pós-pandemia

Apesar da recuperação em termos anuais, sendo mais de 40 vezes superior ao do ano passado (24,5 mil milhões de patacas ou 2,8 mil milhões de euros), o valor é cerca de 31% inferior aos montantes contabilizados antes da pandemia de covid-19.

Entre janeiro e julho, as receitas da indústria do jogo cresceram 263%, em comparação com igual período de 2022, segundo a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), atingindo os 96,8 mil milhões de patacas (11 mil milhões de euros), contra os 174 mil milhões de patacas (19,6 mil milhões de euros) arrecadados em igual período de 2019.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política `zero covid`, anunciou em dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições.

Com o alívio das medidas, Macau registou no primeiro semestre deste ano 11,6 milhões de visitantes, indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos, mais 236,1% do que em igual período do ano passado, mas ainda assim quase metade em relação ao primeiro semestre de 2019.

A indústria do jogo, a principal fonte de receita via impostos do Governo do território, representava mais de metade do produto interno bruto (PIB) de Macau em 2019 e dava trabalho a quase 68 mil pessoas no final de 2022, ou seja, a quase 20% da população empregada.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, a 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor a 01 de janeiro deste ano.

As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expectativa de diversificar a economia do território.