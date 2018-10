Macau considera encorajador ser `vice-campeão` do crescimento mundial no turismo

Lusa23 Out, 2018, 07:52 | Economia

"É encorajador" e "é benéfico para todos os setores, desde a cultura, indústria criativa e de eventos", sublinhou Maria Helena de Senna Fernandes, durante uma entrevista conjunta organizada no âmbito do Fórum de Economia de Turismo Global que teve hoje início em Macau e termina na quarta-feira.

O relatório anual das cidades do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês) divulgado na segunda-feira mostra que a Região Administrativa Especial de Macau (RARM) foi a segunda que mais cresceu em 2017, com um contributo do turismo para o Produto Interno Bruto (PIB) na ordem dos 14,2%.

Entre as 72 cidades turísticas mais importantes do mundo, Macau ficou atrás do Cairo, capital do Egito, que registou 34,4% da contribuição do setor do turismo para o PIB.

As declarações da diretora dos Serviços de Turismo de Macau foram feitas no Fórum de Economia de Turismo Global que vai debater "o impacto da cooperação estratégica de turismo China-União Europeia", segundo a organização.

A sétima edição do evento conta com mais de um milhar de participantes e reúne autoridades e líderes de empresas privadas de vários países do mundo, num encontro em que a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, é um dos oradores convidados.