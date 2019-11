Macau debate desenvolvimento do sistema financeiro para empresas lusófonas

O objetivo é discutir o contexto do desenvolvimento, desafios e oportunidades do sistema financeiro de Macau e também "Macau como centro de compensação em renminbis para os países de língua portuguesa", indicou, em comunicado, a Comissão de Desenvolvimento de Talentos.

Na palestra `Sistema Financeiro de Macau com Características Próprias - Desafios e Oportunidades`, que se realiza em 29 de novembro, serão abordados temas como "o padrão de desenvolvimento, o desenvolvimento e as oportunidades e desafios que se colocam ao setor financeiro de Macau, bem como o planeamento do desenvolvimento futuro", referiu.

A função do território como centro de circulação do renminbi nos países lusófonos e "as formas de atrair mais empresas desses países para usufruírem desta plataforma financeira" vai ser também um dos temas da palestra, organizada pela Comissão de Desenvolvimento de Talentos e o Instituto de Formação Financeira de Macau.

Como oradores, a palestra conta com a diretora-adjunta do Departamento de Desenvolvimento Financeiro da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), Lao A Kun, e o diretor da Direção da Banca de Particulares do Banco Nacional Ultramarino (BNU), Francisco Chan.

Em outubro, a AMCM tinha indicado continuar a aguardar a conclusão de vários estudos sobre o estabelecimento no território de um mercado bolsista denominado em renminbis.

O BNU é, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda em Macau, e conta atualmente com 20 agências, incluindo uma em Zhuhai, cidade chinesa adjacente ao território.