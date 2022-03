Macau destrói 720 quilos de leite oriundos de Hong Kong

A testagem foi realizada na noite de segunda-feira, durante uma inspeção regular de importação de alimentos, acrescentou o Instituto de Assuntos Municipais (IAM) em comunicado.

O IAM sublinhou que "vai reforçar a limpeza e desinfeção das embalagens exteriores de frutas e alimentos da cadeia de frio importados do exterior, e aumentar o número de amostras recolhidas para testes".

Atualmente, uma média de 100 mil caixas de alimentos congelados são desinfetadas semanalmente e 65 mil amostras de alimentos e frutas ambientais importados da cadeia de frio foram submetidas a testes de ácido nucleico para deteção do novo coronavírus, em 2021.

Os trabalhadores do setor alimentar da cadeia de frio são obrigados a submeterem-se a testes de ácido nucleico a cada 48 horas, indicou o IAM.

Na China, a companhia estatal dos correios China Post anunciou que vai submeter a testes para deteção da presença do coronavírus todas as cartas e as encomendas postais chegadas do estrangeiros para reduzir o risco de contágio, depois de as autoridades sanitárias terem atribuídos surtos recentes a contactos com correio internacional.

Desde o início da pandemia, Macau, que registou apenas 81 infetados com covid-19, tem seguido uma política de `zero casos`, à semelhança do que acontece na China.

A covid-19 provocou pelo menos 5.945.445 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.