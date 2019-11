Macau deve investir nas renováveis e abandonar `velho estilo das energias fósseis`, recomenda ONU

"Se as políticas forem bem direcionadas, o investimento [em energias renováveis] vai começar a fluir e a acelerar", afirmou aos jornalistas o Secretário-Geral Adjunto de Desenvolvimento Económico e Economista Chefe da ONU, Helliott Harris, à margem do 8.º Fórum Internacional de Energias Limpas que se realiza em Macau.

Segundo o responsável, "isto não quer dizer que tem de ser o Governo a gastar, mas o que o Governo tem de fazer é tornar clara a política e a regulação de que `o velho estilo das energias fósseis` não tem lugar no futuro das energias de Macau".

O que é necessário é "uma política clara", frisou, referindo-se ao território com uma das maiores densidades populacionais do mundo, onde em cerca de 30 quilómetros quadrados vivem mais de 660.000 pessoas.

De acordo com o último relatório do estado do ambiente de Macau, em 2018, a energia elétrica importada para Macau foi de cerca de 90%, mais do que a registada em 2017, sendo que "a produção de eletricidade local diminuiu, ocupando apenas 9% do total da produção de eletricidade, 5% foi produzida através de gás natural e 4% de outro combustível".

Cerca de 2% da energia elétrica foi proveniente de incineração de resíduos sólidos de Macau, apontou o mesmo relatório.

O relatório recomendou "continuar a promover o uso de energia limpa, aumentando a proporção de produção de eletricidade com gás natural, promover a auditoria de carbono e a gestão da eficiência energética e elevar a conscientização sobre a conservação de energia e redução de emissões".

Atualmente, apenas 30% da energia utilizada na área da Grande Baía é de gás natural, mas Pequim ambiciona mais do que duplicar essa percentagem.

O projeto de Pequim para a Grande Baía pretende criar uma metrópole mundial que integra Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong, numa região com cerca de 70 milhões de habitantes e com um Produto Interno Bruto (PIB) que ronda os 1,2 biliões de euros.