Macau deve lançar mais apoios económicos e apostar na promoção turística

Após os apoio sociais e económicos de "primeiro impacto" já anunciados, para garantir "a sobrevivência imediata das empresas, do tecido económico" e das "muitas dezenas de milhares" de trabalhadores, o Governo de Macau deverá avançar para uma nova `vaga` de medidas de incentivo ao consumo e até de promoção de Macau enquanto destino turístico, sustentou.

"Felizmente, o Governo de Macau tem uma reserva financeira assinalável e (que), obviamente, vai ter de ser chamada a acudir às necessidades", sublinhou o também docente do Instituto Politécnico de Macau (IPM).

"Terá de haver outro tipo de medidas, nomeadamente até de promoção, porque Macau ficou encerrado para o turismo já há quase um mês (...) e esse impacto é muito grande e são precisas medidas de promoção de Macau enquanto destino turismo", sustentou.

A pouco mais de 24 horas da reabertura dos casinos na capital mundial do jogo, Sales Marques admitiu que essa promoção terá de ser articulada entre Governo e os grandes beneficiários da exploração do jogo e do turismo no território, nomeadamente as operadoras de casinos.

Por outro lado, "o Governo, paulatinamente vai ter de introduzir (...) medidas que ajudem, que facilitem, convidem ou incentivem ao consumo", mas sem que "necessariamente agravem a situação orçamental".

Isto porque, apontou, "provavelmente a situação orçamental deste ano será anormal", sobretudo se tivermos em conta que Macau habitualmente regista excedentes "a partir do sexto ou sétimo mês, ou até antes".

O Governo de Macau anunciou também que a partir de quinta-feira os casinos do território vão poder reabrir as portas, encerradas há cerca de 15 dias para evitar a propagação do surto do novo coronavírus na capital mundial do jogo.

Os casinos têm a partir dessa data um período de 30 dias para reabrir as portas, fechadas desde 04 de fevereiro.

O Governo de Macau anunciou benefícios fiscais para empresas e população, uma linha de empréstimos bonificados para as PME e medidas de apoio social para reduzir o impacto económico devido ao coronavírus Covid-19.

Macau, que tem atualmente cinco casos de infeção pelo coronavírus, determinou ainda o encerramento de estabelecimentos de diversão noturna, espaços desportivos e culturais, enviou alunos e funcionários públicos para casa.

As medidas excecionais praticamente paralisaram a economia da capital mundial do jogo e cuja indústria turística é também muito dependente dos visitantes oriundos do território chinês.

O número de mortos devido ao novo coronavírus (Covid-19) na China continental subiu hoje para 1.868, ao mesmo tempo que foram registados 1.886 novos casos de infeção, num total de 72.436 infetados, foi anunciado.

Além das vítimas mortais no continente chinês, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.

Embora cerca de 30 países tenham casos diagnosticados com Covid-19, a China regista perto de 99% do total de infetados.