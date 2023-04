Macau deve passar a ser para o Turismo o que Davos é para a Economia

"Queremos fazer do GTEF um Davos do Turismo", disse Pansy Ho depois de assinar com a OMT, esta manhã em Lisboa, um acordo para uma parceria ampliada entre estas duas organizações que deverá fazer com que o fórum passe a ser realizado um ano em Macau e no ano seguinte noutra região.

"Estamos a abrir um novo capítulo, com o mundo a recuperar da pandemia e o turismo a ganhar fôlego, é um momento crítico para o setor e para a economia mundial", disse a responsável, anunciando que "em 2024 o GTEF vai ser realizado noutra região para encorajar um diálogo maior sobre como o setor do turismo pode contribuir para resolver as necessidades das pessoas e fomentar o desenvolvimento económico e social".

Este ano, acrescentou, "é o primeiro ano completamente pós-pandémico, e o regresso dos turistas chineses representa uma esperança para o turismo mundial, e o próximo GTEF [em setembro, em Macau], vai ser uma grande oportunidade para refletirmos sobre a última déca e sobre como nós, enquanto setor, podemos encarar o futuro".

No encontro deste manhã em Lisboa, Pansy Ho destacou ainda as "relações muito próximas" com a capital portuguesa, lembrando que o país "foi dos primeiros a apoiar o GTEF, logo no lançamento", e mostrou-se convicta de que a relação entre Macau e Portugal "vai continuar a florescer".