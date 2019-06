Macau discute comércio de diamantes na Bélgica e serviços financeiros no Luxemburgo

Lusa19 Jun, 2019, 08:32 | Economia

As "duas partes concordaram em alargar os canais de cooperação para promover o desenvolvimento da indústria de diamantes e o intercâmbio entre as duas regiões, no sentido de promover os benefícios e ganhos mútuos", referiu um comunicado das autoridades, divulgado na terça-feira.

Este regime de certificação, fundamental para que as regiões produtoras possam exportam diamantes em bruto para Macau, deverá entrar em vigor no território em 1 de outubro próximo, de acordo com as autoridades.

Criado em 2003 para acabar com os "diamantes de sangue", extraídos de zonas em guerra, o processo Kimberley vai permitir a Macau desenvolver esta indústria à luz das regras internacionais, contribuindo, segundo o Executivo, para a diversificação da economia.

Na Bélgica, a delegação de Macau, liderada pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac, visitou o Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia, onde são comercializados 80% dos diamantes em bruto a nível mundial.

Na cidade belga, Leong salientou que Macau é "um porto franco, em que a entrada e saída de bens e fundos são convenientes".

Assim, a aplicação do processo Kimberley vai permitir ao território desempenhar "plenamente o papel de plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países lusófonos", acrescentou.

Em abril, quando a lei que prevê a aplicação do regime Kimberley foi aprovada na Assembleia Legislativa, O Governo de Macau considerou que a promoção da indústria de diamantes no território "vai contribuir para a diversificação adequada da economia local".

Em junho do ano passado, Macau assinou um acordo com a Bolsa de Diamantes de Xangai, para ser um centro de comércio de diamantes, aproveitando o papel de plataforma entre a China e os países lusófonos, que detêm a matéria-prima.

Já no Luxemburgo, nos encontros mantidos com responsáveis locais, o governante de Macau frisou que Macau "deve assegurar e definir bem a sua posição, tendo presentes as experiências do Luxemburgo no que toca ao enriquecimento dos elementos da cadeia da indústria financeira e das infraestruturas de apoio".

Neste sentido, o Governo "deve criar boas condições de negócios para os investidores a estabelecerem sociedades em Macau, tendo presente o seu ambiente setorial" e o seu papel enquanto plataforma, sublinhou Lionel Leong.