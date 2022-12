Macau e aeroporto de Hong Kong retomam ligações marítimas a partir de sexta-feira

"Numa fase inicial", o serviço será retomado com "duas viagens de ida e volta todas as semanas" entre o terminal do Pac On, na ilha da Taipa (Macau), e o Skypier do aeroporto de Hong Kong, de acordo com uma nota disponível na página da TurboJet.

As ligações, às sextas e aos domingos, têm uma duração de cerca de 70 minutos e partem às 09:45 do aeroporto de Hong Kong em direção a Macau e às 14:30 de Macau para Hong Kong.

As reservas dos bilhetes devem ser feitas "pelo menos dois dias antes da data de partida", lê-se no portal da TurboJet.

Para já, apenas as viagens por mar entre o aeroporto de Hong Kong e Macau foram retomadas. Todas as outras ligações marítimas entre as duas regiões administrativas continuam suspensas desde fevereiro de 2020.

Macau, que à semelhança do interior da China seguia a política `zero covid`, apostando em testagens em massa, confinamentos de zonas de risco e quarentenas, anunciou recentemente o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, após quase três anos das rigorosas restrições.