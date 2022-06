Macau e Hong Kong voltam a subir taxas de juros

A AMCM fixou em 2% a taxa de redesconto, o valor que o regulador financeiro da região chinesa cobra aos bancos por injeções de capital de curta duração, indicou em comunicado.

A AMCM disse que a subida era inevitável, porque a moeda de Macau, a pataca, está indexada ao dólar de Hong Kong, obrigando assim à "uniformização, em princípio, da evolução da política das duas regiões no âmbito da taxa de juros".

A decisão da AMCM surgiu depois de a Autoridade Monetária de Hong Kong ter anunciado, também hoje, a subida em 75 pontos base da taxa de juro de referência, para 2%, devido ao aumento imposto pelo banco central dos EUA.

O dólar de Hong Kong está indexado ao dólar norte-americano.

Depois do anúncio, a bolsa de valores de Hong Kong começou a sessão em baixa, com o principal índice, o Hang Seng, a cair 0,47% até às 10 horas (03:00 em Lisboa).

Na quarta-feira, a Fed anunciou uma subida das taxas de juro em 75 pontos base, o terceiro aumento desde março e o maior desde 1994, para tentar travar a escalada da inflação.

As principais taxas de juro de referência em Macau e Hong Kong estão no nível mais alvo desde fevereiro de 2020, ainda no início da pandemia.