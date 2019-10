Macau importa mais 9,2% dos países lusófonos até setembro

Segundo os dados da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), Portugal exportou para Macau, entre janeiro e setembro, 261 milhões de patacas (29 milhões de euros) em mercadorias, um aumento de 19 milhões de patacas (2,1 milhões de patacas) em relação ao período homólogo do ano passado.

Por outro lado, Macau enviou a Portugal apenas 350.000 patacas (39 mil euros) nos três primeiros trimestres do ano, quando no mesmo período em 2018 tinha exportado para Lisboa produtos avaliados em mais de 24 milhões de patacas (2,7 milhões de euros).

De acordo com os dados da DSEC, Macau exportou para os países de língua portuguesa, até setembro, um milhão de patacas (111.000 euros), menos 95% em termos anuais, aumentando assim o défice da balança comercial com os lusófonos.

No total, as exportações do território subiram 3,6% até final de setembro, para 9,39 mil milhões de patacas (mil milhões de euros) e as importações diminuíram 2,5%, para 64,07 mil milhões de patacas (7,1 mil milhões de euros),

O défice da balança comercial, apesar de negativo, diminuiu para 54,68 mil milhões de patacas (6,1 mil milhões de euros), quando de janeiro a setembro de 2019 tinha sido de 56,63 mil milhões de patacas (6,3 mil milhões de euros).

Nos primeiros nove meses, as exportações para a China continental atingiram 1,19 mil milhões de patacas ( 132 milhões de euros), uma quebra de 23% face a idêntico período do ano passado.

O valor das exportações para as nove províncias do Delta do Rio das Pérolas, vizinhas de Macau, no sul do país, caiu 24,3%.

Porém, as exportações para o vizinho Hong Kong aumentaram 7,9% % para 6,07 mil milhões de patacas (675 milhões de euros), no período em análise.

O valor total do comércio externo de mercadorias em Macau correspondeu a 73,47 mil milhões de patacas (8,1 mil milhões de euros) até setembro menos 1,7% face ao período idêntico de 2018.

Em 2018, Portugal exportou para Macau mercadorias no valor de 329 milhões de patacas (35,5 milhões de euros), um crescimento de 23,2% em comparação com 2017, de acordo com dados oficiais.

Segundo a DSEC, os produtos mais exportados de Portugal para Macau no ano passado foram bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres (78,5 milhões de patacas) e vestuário e acessórios (66,5 milhões de patacas).