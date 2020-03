Macau Legend anuncia perdas de 22,3 milhões de euros em 2019

O grupo opera vários casinos em Macau sob a bandeira da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, o grupo anunciou que o empresário David Chow deixa o cargo de CEO com efeito imediato, mas mantém-se como diretor executivo e copresidente do conselho de administração para se "concentrar na estratégia geral de negócios e desenvolvimento de políticas do grupo".

O lugar do empresário é agora ocupado pela mulher, Melinda Chan.

A Macau Legend divulgou ainda uma receita global de 2,359 mil milhões de dólares de Hong Kong (277 milhões de euros), um aumento de 26,6% em comparação com 2018.

Do montante global das receitas em 2019, 1,898 mil milhões de dólares de Hong Kong (223 milhões de euros) são referentes às receitas de jogo do grupo, um aumento de 39,8% em relação ao ano anterior.

Já as receitas não jogo caíram 9,1%.

O grupo apresentou ainda 365,8 milhões de dólares de Hong Kong (43 milhões de euros) de EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), um aumento de 1,7 em relação a 2018.

A Macau Legend é uma empresa com investimentos na agricultura, banca, casino e hotelaria, estando atualmente a desenvolver um projeto turístico em Cabo Verde.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Venetian (Sands China), Melco Resorts, Wynn e MGM.

Os casinos fecharam 2019 com receitas de 292,46 milhões de patacas (cerca de 32,43 milhões de euros), menos 3,4% do que no ano anterior.