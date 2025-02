Macau promete facilitar troca de habitação pública para encorajar natalidade

"Já estamos a elaborar esse regime", disse na Assembleia Legislativa o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raymond Tam Vai Man, em referência à troca de apartamento da chamada habitação económica.

A habitação económica é um dos quatro tipos de habitação pública estabelecidos pelo executivo de Macau e destina-se a pessoas com dificuldades em comprar casa no mercado local.

A promessa de Raymond Tam surgiu em resposta a vários deputados, que defenderam que os jovens e casais devem poder candidatar-se a apartamentos com dois ou mais quartos ou, em alternativa, trocar por um apartamento maior.

Um deles, o deputado eleito por sufrágio direto Zheng Anting, defendeu que dar esta possibilidade aos residentes "em idade de casar" iria promover "uma maior intenção de constituir família e terem filhos".

"A habitação é primordial para quem quer constituir família, e pode afetar, em certa medida, a vontade dos jovens em casar-se e ter filhos", disse Zheng, que sublinhou "a atual situação das baixas taxas de casamento e de fertilidade" em Macau.

De acordo com estimativas feitas num relatório divulgado em julho pelo Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, Macau terá tido em 2024 a mais baixa natalidade do mundo: 0,68 nascimentos por mulher.

Durante a campanha eleitoral, o novo chefe do Executivo de Macau, que tomou posse em 20 de dezembro, admitiu que um dos maiores desafios a longo prazo é a baixa natalidade, que em 2023 atingiu um mínimo histórico de 0,59 nascimentos por mulher.

Sam Hou Fai disse ser necessário "criar condições em termos de educação e emprego" para subir a natalidade e prometeu estudar a extensão da licença de maternidade, atualmente fixada em 70 dias, no setor privado, e a criação de um fundo de providência central obrigatório.

No final de janeiro, o subdiretor dos Serviços de Saúde de Macau (SSM) previu que deverá haver menos de 3.500 nascimentos na região em 2025, número que seria o mais baixo desde 2004.

De acordo com o canal em chinês da emissora pública TDM Macau, Kuok Cheong U deu conta do registo de 284 recém-nascidos nos dois hospitais do território até 27 de janeiro, menos 17 do que no mesmo período de 2024.

Após visitar os primeiros bebés nascidos no Ano Lunar da Serpente, que começou em 29 de janeiro, o dirigente disse esperar que a taxa de natalidade "continue a cair" e acrescentou que "já será bom" se o número de nascimentos atingir 3.500.

Caso a previsão de Kuok seja certeira, este será o ano menos fértil desde 2004, quando a cidade registou 3.308 nascimentos.

De acordo com dados oficiais, em 2023 registaram-se 3.712 nascimentos em Macau, longe do máximo de 7.913 fixado em 1988.