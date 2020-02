Macau regista taxa de desemprego de 1,7% em 2019

Em comunicado, as autoridades apontaram que a "mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada situou-se em 17.000 patacas (1.915 euros), mais 1.000 (112 euros), face ao ano de 2018".

Já a mediana do rendimento mensal do emprego dos agregados familiares foi de 29.000 patacas (3.267 euros).

Na mesma nota, as autoridades indicaram ainda que no último trimestre do ano a população ativa era de 396.500 pessoas, sendo que a população empregada foi de 389.800.