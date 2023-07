Macau volta a registar mais de um milhão de hóspedes em junho

A região administrativa especial chinesa contabilizou em junho 1.142.000 hóspedes nos 43 mil quartos disponíveis dos 131 hotéis, registando um crescimento de 168,3%, em termos anuais, informou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Os números traduzem uma recuperação no setor do turismo de Macau, que anunciou em dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção no território, que, à semelhança da China continental, seguiu a política `zero covid` e apostou em testagens em massa, confinamentos e quarentenas.

Desde o levantamento das rigorosas medidas, Macau já tinha ultrapassado um milhão de hóspedes nas unidades hoteleiras do território em abril (1.101.000) e maio (1.104.000).

Em junho de 2019, o último ano antes da pandemia, Macau acolheu 1.119.000 hóspedes, com a taxa de ocupação média hoteleira a fixar-se nos 89,5%, contra os 84,3% de junho deste ano.

No primeiro semestre de 2023, foram registados 6.049.000 hóspedes e a taxa de ocupação média hoteleira fixou-se em 78%, informou ainda a DSEC.