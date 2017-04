Macedo aposta nas reformas antecipadas na Caixa

Paulo Macedo aposta nas reformas antecipadas como principal veículo de saída dos trabalhadores. O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos revelou que vai haver um serviço móvel, uma carrinha da Caixa para as regiões onde se fecham balcões.



Paulo Macedo esteve no Parlamento, onde foi ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças. O gestor estima que, por ano, deverão sair entre 500 e 600 trabalhadores do banco e que, em 2017, deverão ser 400 as reformas antecipadas e pré-reformas e os restantes em rescisões.



Paulo Macedo deixou também o aviso de que a atual estrutura de custos não é viável e não se podia manter.