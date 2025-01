Foto: João Marques - RTP

O presidente da Caixa Geral de Depósitos vai explicar o plano de redução de serviços prestados nas agências e a diminuição do número de trabalhadores, especialmente em regiões do interior e nas ilhas. A audição de Paulo Macedo acontece depois de os funcionários da Caixa terem denunciado "incumprimentos" da missão de serviço público do banco.