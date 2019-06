Madeira paga 35 mil euros de indemnizações a agricultores afetados por temporais

Lusa06 Jun, 2019, 19:01 | Economia

A verba será canalizada para um conjunto de agricultores da cultura de cana-de-açúcar (12.103 euros) e da cultura de banana (23.607 euros), oriundos da costa sul da ilha da Madeira, a mais fustigada pelos temporais do início do ano de 2018.

O Governo Regional deliberou, por outro lado, atribuir um total de 72.503 euros a 14 associações juvenis da região autónoma, cujas atividades de natureza educativa, formativa, cultural e de solidariedade social são "imprescindíveis na coesão e desenvolvimento da sociedade civil".

"Os montantes atribuídos constituem um contributo para a geração de dinâmicas participativas das crianças e jovens em projetos assentes na cidadania ativa, condição essencial para que sejam criadas e reforçadas oportunidades efetivas do seu envolvimento em projetos da mais diversa natureza, todos com relevantes fins sociais", explicou o vice-presidente do executivo.

Pedro Calado disse que os contratos-programa com estas 14 associações juvenis têm ainda por objetivo a "emancipação juvenil", de modo a que o associativismo represente um "impulso gerador de autonomia", tornando os jovens "protagonistas ativos" na construção de "novos paradigmas consentâneos com as exigências da contemporaneidade".

O Conselho do Governo Regional aprovou ainda a atribuição de um apoio de 13.200 euros à Casa do Povo de Santa Maria Maior, no Funchal, tendo em vista assegurar a "prossecução de eventos socioculturais" e, por outro lado, deliberou um conjunto de expropriações e aquisições de terrenos em diversos locais da ilha, no valor de 75.600 euros, para a realização de obras públicas.

Pedro Calado comunicou também a celebração de um contrato-programa entre a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira e a Associação Reinventa, no valor de 49.950 euros, com vista a contribuir para a promoção, dinamização e realização de iniciativas dirigidas às famílias em situação de vulnerabilidade social.