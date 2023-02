Madeira regista recorde de 9,6 milhões de dormidas em estabelecimentos turísticos em 2022

As 9,6 milhões de dormidas registadas em 2022 representam um aumento de 91,9% face a 2021 e de 17,8% relativamente a 2019, antes da pandemia de covid-19, indica a DREM, numa nota enviada às redações.

No ano passado, a região autónoma arrecadou 528,8 milhões de euros de proveitos totais e 365,5 milhões de proveitos de aposento, tendo atingido máximos históricos.

"Comparativamente a 2021, os proveitos totais e de aposento subiram 99,3% e 104,1%, respetivamente, sendo que face a 2019 esse incremento foi de 29,8% e 36,6%", assinala a Direção Regional de Estatística.

Em dezembro de 2022, a Madeira registou 663.000 dormidas, mais 46,5% face ao mês homólogo, e proveitos totais e de aposento de 39,9 e 26 milhões, respetivamente, significando crescimentos homólogos de 48,6% e 47,3%.

De acordo com a DREM, "a hotelaria concentrou 75,5% (500,6 mil) do total das dormidas de dezembro de 2022, crescendo 41,8% em termos homólogos, enquanto o turismo no espaço rural (2,2% do total) aumentou 44% e o alojamento local (22,3% do total), 65%".

Por outro lado, refere a DREM, de acordo com os dados fornecidos pela Administração dos Portos da Madeira, aportaram na região 323 navios de cruzeiro no ano passado, mais 198 do que em 2021 e mais 25 em relação a 2019.

O número de passageiros em trânsito subiu de 113,8 mil, em 2021, para 410,3 mil, em 2022, ficando contudo aquém dos 589,9 mil contabilizados em 2019, antes da pandemia.