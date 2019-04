Maduro anuncia plano de racionamento da eletricidade que vai durar 30 dias

Lusa01 Abr, 2019, 07:31 / atualizado em 01 Abr, 2019, 08:27 | Economia

Nicolás Maduro disse na televisão nacional que o plano ajudará a lidar com os `apagões` que causaram falhas no abastecimento de água e cortes nas comunicações.

"Eu aprovei um plano de 30 dias", durante o qual a eletricidade será racionada, para garantir um equilíbrio entre a geração, transmissão, distribuição e consumo, "com atenção particular em garantir a distribuição de água", disse Maduro à televisão nacional.

Antes, o ministro venezuelano de Comunicação e Informação disse que o Governo decidira manter a suspensão das atividades educativas e decretar a redução do horário de trabalho até às 14h00 horas locais, como parte dos esforços para estabilizar o serviço de energia elétrica.

"Informamos que, no esforço que todos fazemos para conseguir a consistência na prestação do serviço elétrico, o Governo bolivariano decidiu manter suspensas as atividades escolares em todos os níveis do sistema educativo e estabelecer uma jornada laboral diária especial, até às 14h00 horas (locais), nas instituições públicas e privadas do país", anunciou Jorge Rodríguez.

O Governo venezuelano continua a "imprimir toda a sua força para estabilizar o serviço de energia elétrica" no país, reiterou.

Durante uma alocução ao país, transmitida pelas rádios e televisões venezuelanos, o ministro explicou ainda que os "ataques terroristas" contra o Sistema Elétrico Venezuelano (SEV), causaram "significativos níveis de destruição de equipamentos e interrupção de processos acoplados, necessários para a prestação constante do serviço" aos venezuelanos.

"Em distintas ocasiões, conseguimos restabelecer o serviço de maneira quase total (...). Felicitamos todo o nosso povo guerreiro, que tem mantido a unidade (...) nas ruas, um comportamento cívico, e a solidariedade de todos, o que nos faz indestrutíveis", frisou.

Por outro lado, explicou que o Governo venezuelano "não descansará até alcançar o equilibro definitivo" do SEV.

No passado dia 07 de março, uma falha na barragem de El Guri (a principal do país) deixou a Venezuela às escuras durante uma semana.

A 25 de março último, ocorreu um novo `apagão` que afetou pelo menos 18 dos 24 estados da Venezuela, incluindo Caracas, que estiveram às escuras, total ou parcialmente, pelo menos durante 72 horas.

Na última sexta-feira, pelo menos 21 dos 24 estados da Venezuela ficaram às escuras e 24 horas depois as falhas elétricas fizeram sentir-se em pelo menos 20 estados do país.

Na Venezuela são cada vez mais frequentes e prolongadas as falhas no fornecimento de eletricidade, passando de pequenos a grandes `apagões` que chegam a afetar a totalidade do território.

O Governo atribui as falhas a atos de sabotagem de opositores apoiados pelo Estados Unidos, enquanto que a oposição acusa o regime de não fazer os investimentos necessários no setor e tem denunciado, desde há vários anos, falhas na manutenção e ausência de peças de reparação.

Desde 2005 que engenheiros alertam que o país poderia registar um `apagão` geral, devido às condições precárias do sistema.

Segundo a imprensa local, devido à crise política, económica e social, centenas de empregados da Corporação Elétrica Nacional da Venezuela (Corpoelec) abandonaram o país à procura de melhores condições no estrangeiro.