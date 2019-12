Maduro diz que vai relançar programa Petrocaribe em 2020

Num discurso em Havana, Maduro disse que a iniciativa é "fundamental para a segurança energética" da região e apontou o relançamento para o primeiro semestre de 2020.

O Presidente venezuelano falava no encerramento da 17.ª cimeira da Aliança Bolivariana para as Américas (Alba), na capital cubana.

O anúncio surge num momento de pressão dos EUA sobre a indústria petrolífera venezuelana. Washington impôs este ano sanções à petrolífera estatal venezuelana (PDVSA) e aos navios que transportam combustível, especialmente para Cuba.

A Petrocaribe foi criada em 2005 por iniciativa do Governo venezuelano e em 2013 estabeleceu vínculos com a Alba para ir além do petróleo e promover a cooperação económica regional.

O programa tem sido fundamental para Caracas obter o apoio político dos países do Caribe que são beneficiados pela iniciativa.

Cuba também recebe petróleo bruto de Caracas a preços subsidiados, embora os embarques tenham sido substancialmente reduzidos nos últimos anos devido à crise venezuelana.

A Alba reúne ainda a Antígua e Barbuda, Dominica, Nicarágua, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada e São Cristóvão e Nevis.

O Equador retirou-se no ano passado porque o Governo do atual Presidente, Lenin Moreno, não apoia a posição do bloco perante a crise na Venezuela e os protestos na Nicarágua.

A Bolívia abandonou o bloco há um mês, por decisão do Executivo interino, que assumiu o poder após a renúncia de Evo Morales.