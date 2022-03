São cada vez mais as câmaras preocupadas com a fatura energética, que não pára de aumentar, exemplificando mesmo a autarquia de Mafra que as despesas são agora cerca de quatro vezes superiores, quando comparadas com gastos do ano anterior.





Os valores subiram tanto que há mesmo prestadores de serviço a pedir a renegociação de contratos, para que o valor pago pelos serviços reflita essa escalada dos preços.