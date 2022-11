MAI anuncia aumentos de salário e subsídio de risco nas forças de segurança

Foto: Pedro A. Pina - RTP

José Luís Carneiro apresenta esta quarta-feira, na Assembleia da República, as principais linhas de orientação do Orçamento do Estado para a pasta da Administração Interna.



O ministro começou por admitir que aumentou a criminalidade geral, apesar de ter diminuído a criminalidade violenta e grave.