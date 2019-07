Maior angariador de apostadores VIP do mundo não será banido de Macau revela especialista

Lusa10 Jul, 2019, 07:38 | Economia

"Mesmo que se confirme que o Suncity opera [ilegalmente] jogos `online`, não creio que seja banido de Macau, pois o jogo `online` é operado fora" do território, afirmou o diretor do Centro de Pesquisa e Ensino do Jogo do Instituto Politécnico de Macau (IPM).

Contudo, admitiu o professor, a confirmar-se a informação de que promoveu ilegalmente o jogo `online` "o dano político pode ser significativo" para o grupo que já expressou a sua vontade de concorrer a uma licença para explorar o jogo em Macau a partir de 2022.

A Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos de Macau (DICJ) disse a um `site` especializado em informação sobre casinos na Ásia que já ouviu representantes do Grupo Suncity, acusado de atividades de "jogo online" e "apostas por procuração" avançou hoje o `site` especializado em informações sobre casinos na Ásia, o GGRAsia.

O Economic Information Daily, um jornal afiliado da agência de notícias oficial chinesa Xinhua, noticiou na segunda-feira que havia contactado cerca de "30 jogadores" que supostamente usavam serviços de jogos `online` associados ao Grupo Suncity.

O jornal alegou que o grupo, nos locais que explora em Macau, angariou jogadores do interior da China para uma aplicação de jogos `online` disponível fora do território.

O Grupo Suncity já negou a informação e assegurou que a notícia se baseava sobretudo em conjeturas, prejudicando seriamente a sua reputação.

Numa resposta ao GGRAsia, a DICJ afirmou que quaisquer violações das leis em Macau, ou mesmo de regulamentos em locais fora do território, poderiam afetar a aptidão de um promotor do jogo no território continuar a operar, o que a confirmar-se levaria a entidade reguladora a tomar medidas sérias.

Em declarações à Lusa, a 21 de maio, o diretor executivo do Suncity anunciou a pretensão do grupo em concorrer às concessões de novas licenças de jogo em Macau, em 2022.

O Sun City é o maior angariador do mundo de jogadores de grandes apostas, com mais de 40% do mercado das apostas VIP em Macau, com 17 salas no território em todas as grandes concessionárias e subconcessionárias na capital mundial do jogo: Melco, MGM, Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Galaxy, Sands e Wynn.