Maior construtora do mundo na corrida para a compra da Brisa

De acordo com a agência Bloomberg, a China State Construction Engineering Corporation, detida a 100 por cento pelo Estado chinês, formou um consórcio com outras firmas chinesas.



A construtora quer agora apresentar uma oferta vinculativa para comprar 80 por cento da Brisa, a maior operadora de auto-estradas em Portugal.



Na corrida também estão empresas espanholas, de Singapura e do Japão.



A Brisa é detida em 80 por cento pela Arcus Infrastructure Partners e pelo grupo José de Mello, que pretendem vender a posição.



Segundo a Bloomberg, o negócio pode chegar aos 3 mil milhões de euros e pode ser o maior do ano no setor das infraestruturas em toda a Europa.