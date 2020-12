Maior projeto turístico em Cabo Verde de 500 ME gera 4.000 postos de trabalho

A minuta de convenção de estabelecimento do "Little África Maio" foi assinada hoje à tarde, na cidade da Praia, entre o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, e o empresário espanhol Enrique Banuelos de Castro, sócio gerente da Internacional Holding Cabo Verde (IHCV), um consórcio que integra vários outros investidores africanos.

O Centro Turístico - Residencial, Cultural e de Negócios vai ser implementado na Zona de Desenvolvimento Turístico Integrado (ZDTI) da ilha do Maio, tendo como objetivo a promoção e aceleração do desenvolvimento da economia cabo-verdiana.

O complexo turístico tem um investimento global de 500 milhões de euros e prevê a criação mais de dois mil postos de trabalho diretos durante a construção e mais de 4.000 empregos quando começar a funcionar.

Na minuta de estabelecimento, publicado em Boletim Oficial, o Governo cabo-verdiano declarou o projeto de "interesse excecional" e de "enorme interesse nacional", referindo que vai dotar a ilha de "infraestruturas de primeiro nível, edificadas em conformidade com parâmetros ambientais e de sustentabilidade definidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas".

"O Governo entende declarar o projeto de investimento como de interesse excecional no quadro da estratégia de desenvolvimento nacional, tendo em conta a sua dimensão e natureza e as implicações económicas e sociais que representa, designadamente o volume de investimento, a criação de empregos e de riqueza, assim como a criação de condições para um desenvolvimento sustentado do turismo nacional", lê-se no documento.

O complexo, a ser construído em três fases, vai ser gerido e explorado por uma nova empresa, a criar no quadro da parceria, denominada "Little Africa Services" (LAS).

Além da área de entretenimento, considerada a "âncora do projeto", o complexo ainda terá museus e salas de exposições de países africanos, teatro, casino, lojas, centro de congressos/exibições e negócios, centro internacional de negócios, hospital, colégio internacional e habitações para os executivos, quadros e outros trabalhadores.

Com previsão para a primeira fase estar operacional dentro de três anos, a infraestrutura turística incluirá também um complexo turístico, denominado "Little África Resorts", numa área residencial, que incluirá vivendas para cidadãos internacionais de elevado poder de compra.

O centro turístico é promovido por um grupo de empresários hoteleiros, representado pelo espanhol Enrique Banuelos de Castro, que é sócio gerente da IHCV.

Referindo que o projeto é para ser realizado na ilha do Maio, mas que de todo o país, o responsável salientou que vai criar postos de trabalho "de qualidade, estáveis e dignos".

Por outro lado, Enrique Banuelos afirmou que o projeto vai permitir ao Estado aumentar a sua arrecadação de receitas, com os impostos de renda e as prestações dos trabalhadores à segurança social, para serem investidos posteriormente em outras áreas.

"Hoje é um ato muito importante para nós porque tivemos mais de dois anos trabalhando com várias entidades públicas e privadas do país para chegar a este ponto", salientou o investidor, informando que o projeto teve o "apoio expresso" da Organização Mundial do Turismo (OMT), pela sua sustentabilidade.

Para o porta-voz do consórcio internacional, o projeto vai trazer um "turismo de qualidade" a Cabo Verde, diferente do já existente formato de `tudo incluído`, disponibilizando, por exemplo, outros serviços de saúde e de educação.

O centro será igualmente um destino internacional para quem quer conhecer África a partir da ilha do Maio, com museus e representação de cada país africano, com a sua gastronomia, cultura.

Enrique Banuelos de Castro disse que as obras deverão arrancar nos próximos meses, para a primeira fase ficar pronta em 36 meses.