Maioria do PSD e CDS da Madeira dão parecer negativo a Opções do Plano

"A proposta que foi apresentada pelo Governo da República contém algumas matérias com as quais há um manifesto desacordo", disse o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Turismo da Assembleia da Madeira, o social-democrata Carlos Rodrigues, após a reunião mantida hoje.

O parlamentar informou que o PSD e CDS votaram contra e o PS votou a favor do Plano (GOP) e "reservou a posição sobre o Orçamento (OE2020) deste ano para depois do debate na generalidade".

Carlos Rodrigues referiu que um dos elementos do desacordo é a criação de um Conselho de Concertação para as Autonomias.

"Estando a Autonomia política já consagrada na Constituição da República Portuguesa, achamos que esta ideia é completamente despropositada", afirmou o parlamentar madeirense.

O responsável argumentou que "não resultou de qualquer conversação, não resultou de qualquer debate público ou de qualquer troca de impressões, por exemplo, com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, com o presidente do Governo, com o próprio Presidente da República, foi apenas uma decisão unilateral do Partido Socialista".

Também a maioria dos elementos desta comissão parlamentar consideram que a Grandes Opções do Plano "não apresenta uma única palavra em relação ao transporte marítimo entre a Madeira e Portugal Continental", recordando que "foi um compromisso assumido durante a campanha eleitoral pelo atual primeiro-ministro".

"Não existe nenhuma referência, por exemplo, ao financiamento da linha ferry e, por outro lado, as alterações que tinham sido aprovadas em sede da Assembleia da República relativamente ao subsídio social de mobilidade veem a sua entrada em vigor adiada por mais um ano", reforçou.

Sobre o Orçamento do Estado para 2020, a Comissão de Economia, Finanças e Turismo, decidiu "reservar um parecer só para depois do debate na generalidade na Assembleia da República", uma deliberação que contou com os votos contra do PS.

No entender da maioria do PSD e CDS na Madeira, a proposta "ainda ficou muito aquém daquilo que era pretendido".

Carlos Rodrigues mencionou que, embora plasme o financiamento do Estado de metade do novo hospital da Madeira, a região "pretendia que fosse indicado o valor certo e correto para que não subsistissem dúvidas, nomeadamente o valor de 158,7 milhões de euros, acrescido de IVA".

A Madeira também queria que tivesse sido oficialmente retirado o valor dos hospitais Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros, como meio de pagamento do Estado à construção da nova unidade de saúde.

Entre outros pontos classificados de negativos, o responsável enunciou o adiamento para 2021 da entrada em vigor do subsídio de mobilidade e a ausência de referências ao financiamento da linha ferry entre a Madeira e o Continente.

As dívidas dos subsistemas de saúde e a taxa de juro de financiamento aplicada pelo Estado, em relação ao empréstimo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro são outros aspetos reprovados pela maioria dos deputados da Comissão de Economia, Finanças e Turismo do parlamento da Madeira.