Maioria dos arguidos assume querer falar em julgamento

Na primeira sessão de julgamento, que decorre no quartel dos Bombeiros Voluntários de Valadares, em Vila Nova de Gaia, devido ao número de arguidos e às limitações do Tribunal de São João Novo, no Porto, 16 dos 21 arguidos (singulares) assumiram perante o coletivo de juízes a intenção de falar em julgamento, entre os quais estão António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga, e Júlio Mendes, antigo presidente do Vitória Sport Clube.

O processo denominado de Operação Éter tem 29 arguidos (21 singulares e oito entidades coletivas) e envolve cerca de centena e meia de crimes económicos, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação de documento e recebimento indevido de vantagem.

Melchior Moreira, presidente do TPNP de 2009 a janeiro de 2019, é o principal arguido da investigação, que se centra no TPNP e nos alegados ilícitos criminais cometidos através desta entidade, relacionados com ofertas públicas de emprego, relações com o futebol, contrato veículo, ajudas de custo/fundo maneio e férias no Algarve.

Em causa estão procedimentos de contratação de pessoal e aquisição de bens, a utilização de meios deste organismo público para fins pessoais e o apoio prestado a clubes de futebol, a troco de contrapartidas e favores pessoais ao então presidente da entidade, Melchior Moreira, que tinha a "ambição de concorrer à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional".

Durante a manhã, o coletivo de juízes ouviu a filha e o dono de uma cadeia de hotéis, ambos acusados de recebimento indevido de vantagem, pela oferta de uma estadia a Melchior Moreira numa unidade hoteleira em Albufeira, no Algarve, com o objetivo de, segundo o Ministério Público (MP), "granjear a simpatia e a confiança" do ex-presidente do TPNP.

A arguida contou que conheceu Melchior Moreira num almoço de amigos, na cidade do Porto.

"Uma pessoa do Porto [Melchior Moreira] que é do Sporting. Eu sou do Sporting, e, a partir daí, criou-se logo uma empatia. (...). Conhecemo-nos, mantivemos o contacto e, pontualmente, tomávamos um café e conversávamos", relatou Helena Palminha, que começou a trabalhar na empresa do pai no final de 2016, início de 2017.

A arguida explicou que convidou o arguido na qualidade de "amigo" para uma festa de verão da empresa, mas, como Melchior Moreira não pôde estar presente, sentiu ter "o dever e a simpatia" de o convidar para uma estadia num dos hotéis do grupo hoteleiro, no Algarve.

A arguida esclareceu que o convite tratou-se de "um gesto de cortesia, de cordialidade e de amizade", à semelhança do que o grupo hoteleiro faz com outros convidados, negando que a oferta "tivesse o intuito" de receber algo em troca por parte do arguido.

A arguida assumiu depois em tribunal que enviou um email a Melchior Moreira a explicar as "dificuldades" que o grupo hoteleiro estava a enfrentar no licenciamento/construção de um hotel na cidade do Porto, mas negou que o arguido tivesse "alguma intervenção" junto da Câmara Municipal do Porto.

"Perguntou [Melchior Moreira] se já tinha começado a construção do hotel. E eu respondi que não e então fiz-lhe chegar um resumo escrito das razões de ainda não ter começado a construção do hotel. É normal [o então presidente do TPNP] querer saber a situação das unidades hoteleiras da sua região", declarou a arguida.

Joaquim Palminha, 81 anos, ouvido antes da filha, afirmou ser o dono dos hotéis e quem os construiu, refutando ter "favores de alguém".

Quanto ao hotel que pretendia construir na cidade do Porto, o arguido disse que, quando conheceu Melchior Moreira, através da filha, o hotel já estava em construção, acrescentando que "não precisavam do senhor" para nada.

O julgamento prossegue durante a tarde.